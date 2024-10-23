Kütahya'da Sanayi Sitesinde Kavga: 2 Yaralı

Kütahya'da, sanayi sitesi esnafları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih Sanayi Sitesi esnafları M.B. ile S.E. arasında araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B. tabanca ile ateş etti. Olayda S.E. ile kendi tabancasından çıkan mermiden M.B. yaralandı. Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA