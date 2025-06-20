Kütahya'da Sahte Alkol Operasyonu: 35,2 Litre İçki Ele Geçirildi

Kütahya'da Sahte Alkol Operasyonu: 35,2 Litre İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, sahte alkol üretimini engellemek için gerçekleştirdikleri operasyonda 35,2 litre alkol ve çeşitli üretim kitleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonla sahte alkol üretimini ortaya çıkardı.

İl merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 15 litre etil alkol, 20,2 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 35,2 litre sıvı madde, 9 adet alkol üretim kiti ve 7 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.