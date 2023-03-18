Kütahya'da sağanak yağış nedeniyle yola düşen dev kayalar korkuttu
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Kütahya'da sağanak yağış nedeniyle yola düşen dev kayalar korkuttu.
Kütahya'da sağanak yağış nedeniyle yola düşen dev kayalar korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 21. kilometresi dağdan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.
Dev kayalar karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı ve karayolunda ulaşım normale döndü. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa