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Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Akkent Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.T.Ç. (40) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, K.K. (42) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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