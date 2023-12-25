Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Akkent Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.T.Ç. (40) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, K.K. (42) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA