Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri tarafından Zafertepe Mahallesi Hacıazizler mevkiinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde A.K. (41) isimli şahsın üzerinde1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA