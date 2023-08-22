Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Yıldırım Mahallesi Kayacan Sokak üzerinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda, S.U. (34) isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ile namlu ucuna sıkışmış 1 adet fişek ve boş şarjör, 3 adet 12 kalibre kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA