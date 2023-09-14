Kütahya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, araçta yolcu olarak bulunan H.K. (41) ve L.A. (32) isimli şahısların yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.