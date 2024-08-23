Kütahya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Gazi Kemal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.K. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada,1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 adet standart dışı pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA