Kütahya'da ruhsatı olmayan, sigara içilen ve ruhsatsız tabanca bulunan işyeri kapatıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da faaliyet gösteren bir işyerinde "Kumar Oynanmasına Yönelik" yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan, yoğun sigara dumanı olan ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirilen işyeri Zabıta Müdürlüğünce mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Servi Mahallesinde faaliyet gösteren iş yerinde "Kumar Oynanmasına Yönelik" yapılan denetimlerde içeride yoğun sigara dumanı olduğu gözlemlendi.

İşyerinde yapılan aramalarda mutfak dolabının altına gizlenmiş R.D.(29) isimli şahsa ait bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İş yeri müstecirinin N.G.(53) isimli şahıs olduğu, şahsın işletmede bulunmadığı, iş yeri ruhsatı ve geçerli olarak adres bulunmadığından işletme Zabıta Müdürlüğünce mühürlendi.

Yapılan GBT sorgulamalarında İ.T. (43) isimli şahsın toplamda 5 ayrı suçtan, Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesince Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince Dolandırıcılık, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama, Kütahya İlamat ve İnfaz Bürosunca Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca Basit Yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa