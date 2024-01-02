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Kütahya'da Porselen Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrika işçileri tahliye edildi ve yangında büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri kısa sürede tahliye edildi. Yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangın mahalline gelen Kütahya Valisi Musa Işın, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya İtfaiye Güvenlik Valilik Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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