Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi Kütahya'da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Kütahya'da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda M.G., İ.T., S.Ç. ve M.I.Y. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrolde 1,87 gram metamfetamin, 1,38 gram bonzai ve 4 adet sentetik ecza hap (galara) ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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