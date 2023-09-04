Kütahya'da polisin "Dar Alan" uygulaması

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Alan" uygulamasında toplam 432 şahıs ve 224 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, 01-02 Eylül 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çarşı Mahalle Bekçileri ve Trafik Ekipleri ile birlikte 2 Amir, 7 Resmi Ekip (24 Personel), 2 Trafik Ekibi ve 12 ÇMB personeli ile il merkezi Ziraat Mahallesi Üzeri, İstiklal Mahallesi önünde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Alan" uygulamasında, toplam 432 şahıs ve 224 aracın GBT kontrolü ve denetimi, 24 motosikletin sorgusu yapıldı. 17 ticari taksi kontrol edildi. 1 Aranan şahıs yakalandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 2 adet kesici alet ve 1 adet balta ele geçirildi. Toplam 4 şahsa idari işlem yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullandığı tespit edilen (UTC testi pozitif) bir araç sürücüsüne narkotik ekiplerince adli işlem yapıldı. 7 ehliyetsiz, 1 alkollü sürücü, muayenesiz araç kullanan 4 sürücü ve yüksek sesle müzikle çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA