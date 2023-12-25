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Kütahya'da Polis Uygulama Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

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Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan kiralık bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü tutuklandı.

Kütahya'da Polis uygulama noktasında durdurulan kiralık bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan kiralık araçta yapılan aramada, 41,91 gram metamfetamin bulundu. Sürücü polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güvenlik Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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