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Kütahya'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

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Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, bir kişiyi 900 bin TL dolandırdı. Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı.

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 900 bin TL dolandıran şahıs, Şanlıurfa'da yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da Polis Merkezine başvuran müşteki Y.A. ve S.A. evlerinde iken telefonla aranarak polis olarak tanıtan şahsın kendisini suça karıştığını belirttiğini ve whatsapp mesajlarının geldiğini, arayan şahsın yönlendirmesiyle evinde bulunan döviz, altın ve ziynet eşyalarını buzdolabının derin dondurucu kısmına koyduğunu, akabinde farklı hatlardan da arandıklarını, telefonda konuştuğu şahsın yönlendirmesiyle polis olarak bildiği şahsın evlerinden çıktıklarını anladıkları, hemen buzdolabının dondurucu kısmına baktıklarında döviz, altın ve ziynet eşyalarının yerinde olmadıklarını gördüklerini, olay sebebiyle kendilerinin yaklaşık olarak 900 bin TL civarında maddi zarara uğradıklarını beyan ettiler.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden şüpheli İ.Ç. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir adreste yapılan aramada yakalanarak gözaltına alındı.

İ.Ç. şüpheli mevcutlu olarak SEGBİS'ten ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Şanlıurfa Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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