Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 189 şahıs ve 98 araç denetlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve çevreye rahatsızlık veren 11 şahsa idari işlem uygulandı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 resmi ekip (12 Personel), 2 Yaya Devriye ve 10 ÇMB personeli ile Ziraat Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Toki/ Akkent Mahallesi (1453 Konutları-Turgutlar Yolu Civarı), Ok Meydanı Mahallesi-Radar Camii ve çevresi, Kırklar Kız İmam Hatip Okulu/Yurdu ile Hisar Bölgesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, 189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 11 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Akkent Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title