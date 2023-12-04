Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve çevreye rahatsızlık veren 11 şahsa idari işlem uygulandı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 189 şahıs ve 98 araç denetlendi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 resmi ekip (12 Personel), 2 Yaya Devriye ve 10 ÇMB personeli ile Ziraat Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Toki/ Akkent Mahallesi (1453 Konutları-Turgutlar Yolu Civarı), Ok Meydanı Mahallesi-Radar Camii ve çevresi, Kırklar Kız İmam Hatip Okulu/Yurdu ile Hisar Bölgesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, 189 şahıs, 98 aracın ve 11 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 11 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA