Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı - Haberler

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da piyasaya sahte sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yolu üzerinde faaliyet gösteren iş yerine sahte para veren şahıslar olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahsi konu iş yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada, suça karışan İ.S.(29) ve R.G.(30) isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinden, araçlarından ve müşteki işyeri sahibine verdikleri anlaşılan toplam 70 adet, sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa