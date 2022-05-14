Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı

Kütahya'da piyasaya sahte sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da piyasaya sahte sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yolu üzerinde faaliyet gösteren iş yerine sahte para veren şahıslar olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahsi konu iş yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada, suça karışan İ.S.(29) ve R.G.(30) isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinden, araçlarından ve müşteki işyeri sahibine verdikleri anlaşılan toplam 70 adet, sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title