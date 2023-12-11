Kütahya'da Pavyonlar Bölgesinde Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya polisinin pavyonlar bölgesindeki eğlence mekanlarını denetimlerinde 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya polisinin pavyonlar bölgesindeki eğlence mekanlarını denetimlerinde 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte Vefa Mahallesi, Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Denetimlerde bin 488 şahsın GBT kontrolü yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı.

İşletmenin müdüriyet kısmında, 1 şahıstan 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. İşletmelerde çalışanların tespiti yapılırken, gerekli resmi evraklar kontrol edildi. - KÜTAHYA