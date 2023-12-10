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Kütahya'da parkta uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir parkta şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza hap ve 2.20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir parkta şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza hap ve 2.20 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Soğuk Çeşme Parkında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde O.E. (24) isimli şahıstan,14 adet ecza hap ve M.Y. (30) isimli şahıstan kağıda sarılı vaziyette 2.20 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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