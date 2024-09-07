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Kütahya'da park halindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Kütahya'da yapılan aramada park halindeki bir araçta uyuşturucu bulundu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan kontrollerde cadde üzerinde park halinde bulunan araçta yapılan kontrollerde A. O. G (28 ), M. K (28 ) ve M. T (26 ) isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, iki parça halinde 65,69 gram esrar olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Gözaltı 3-sayfa Güncel

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