Kütahya'da Özel Güvenlik Görevlisinin Aracında Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Kütahya'da motosikletli polis timlerince durdurulan özel güvenlik görevlisinin şoför olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerince Akkent Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M. Ç (31) isimli özel güvenlik görevlisi şahsın şoför olarak bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA