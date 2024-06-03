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Kütahya'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil Tunçbilek Beldesi istikametine gittiği sırada, trafik ışıklarında beklemekte olan Abdulbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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