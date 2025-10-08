Kütahya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Domaniç Caddesi ile Kavuncular Sokak kesişiminde, Davut M. idaresindeki plakasız motosiklet ile Hakan T. idaresindeki 43 AEP 760 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Davut M. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan E.M.T. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA