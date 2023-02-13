Kütahya'da otomobil takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 43 BB 272 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, isimleri belirtilmeyen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altın alındı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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