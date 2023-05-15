Kütahya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ağaçköy Mahallesi Regülatör Piknik Alanı bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 VNS 69 plakalı otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA