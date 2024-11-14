Kütahya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç-Tavşanlı Karayolunun Karaköy köyü mevkiinde A.A. (64) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.A. (63) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA