Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 32. kolimetresi Pusan Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title