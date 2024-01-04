Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya- Tavşanlı Karayolu Köprüören köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, O.K.'nin kullandığı 43 ACD 218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası çevreden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sürücü O.K. ile yolcu olarak bulunan Ö. B. yaralanırken, aynı araçta bulunan Samet Yavuz araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, yaralanan sürücüsü O.K. ve Ö.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA