Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Talip Azman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kütahay'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Talip Azman yönetimindeki 38 AFL 542 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 46 yaşındaki sürücü Talip Azman olay yerinde hayatını kaybetti.
Azman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA