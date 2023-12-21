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Kütahya'da Otomobil ile Traktör Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerin isimleri ve plakaları belirtilmeyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmasının etkisiyle traktörün iki bölündüğü görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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