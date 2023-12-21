Kütahya'da Otomobil ile Traktör Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücülerin isimleri ve plakaları belirtilmeyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmasının etkisiyle traktörün iki bölündüğü görüldü. - KÜTAHYA