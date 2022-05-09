Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada, otomobil ikiye bölünürken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.H.S. yönetimindeki 35 PK 881 plakalı otobüs, kavşakta S.S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.S. ile ismi belirtilmeyen otobüsün hostesi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobil kazada ikiye bölündü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title