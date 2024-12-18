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Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve motosiklet arasında yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapılarak yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi Tuna Sokak Kavşağında A.G. idaresindeki 16 AU 035 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Serdar A. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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