Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi Tuna Sokak Kavşağında A.G. idaresindeki 16 AU 035 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Serdar A. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA