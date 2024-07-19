Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametinden gelip çevre yolu ışıklardan Moymul mahallesi istikametine dönmekte olan A.A. idaresindeki 43 ACN 382 plakalı otomobil ile yine Moymul Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıkmakta olan F.Ş. idaresindeki 43AFZ 590 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü F.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA