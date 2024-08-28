Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralanan Motokurye Hayatını Kaybetti

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motokurye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen bir otomobil ile 18 yaşındaki motokurye Talha Koşmaz'ın kullandığı 43 AFG 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Talha Koşmaz ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA