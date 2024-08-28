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Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralanan Motokurye Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motokurye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen bir otomobil ile 18 yaşındaki motokurye Talha Koşmaz'ın kullandığı 43 AFG 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Talha Koşmaz ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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