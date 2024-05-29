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Kütahya'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Kütahya-Tavşanlı yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya- Tavşanlı yolunda, TOKİ Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki S.B.'nin kullandığı 43 AFK 893 plakalı otomobil,46 yaşındaki H.K.'nin kullandığı 43 S 0095 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B yaralandı. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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