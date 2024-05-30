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Kütahya'da otomobil ile minibüs çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Kütahya'da meydana gelen kazada, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya - Afyonkarahisar Karayolu, Sporkent köprülü kavşak önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O.'nun yönetimindeki 34 BRH 999 plakalı otomobil ile T.Ü.'nün kullandığı 43 S 0528 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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