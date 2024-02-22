Kütahya'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
Kütahya-Afyon Karayolu Germiyan Kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da otomobil ile kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Afyon Karayolu Germiyan Kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gelmekte olan iki araç çarpıştı. Kaza isimleri belirtilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA