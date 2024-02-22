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Kütahya'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Kütahya-Afyon Karayolu Germiyan Kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil ile kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Afyon Karayolu Germiyan Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gelmekte olan iki araç çarpıştı. Kaza isimleri belirtilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Afyon Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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