Kütahya'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Kütahya'da otomobil ile kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Afyon Karayolu Germiyan Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gelmekte olan iki araç çarpıştı. Kaza isimleri belirtilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA