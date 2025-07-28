Kütahya'da Otomobil Felent Çayı'na Devrildi, İki Kişi Kurtarıldı

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Kütahya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili Felent Çayı'na devrildi. Araçta bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Felent Çayı'na devrildi. Araçta bulunan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (30) idaresindeki 43 ACV 689 plakalı otomobil, Yedigöller Parkı önünde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Felent Çayı'na düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta bulunan sürücü M.Ç. ve yanında bulunan R.G. sudan çıkarıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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