Kütahya'da Otogarda Yakalanan Yolcu Metamfetaminle Tutuklandı

Kütahya'da otogarda durdurulan yolcu otobüsünde 20.14 gram metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda otogarda durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki Ö.K. (35) isimli şüpheli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında, 20.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA