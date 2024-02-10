Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 590 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kütahya polisi tarafından çevreyolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada çantasında, 2 bin 590 adet sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen A.K. isimli şahsın bindiği yolcu otobüsü Çevreyolu PTS noktasında durduruldu. Şahsın çantasında yapılan aramada, toplam 2 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA