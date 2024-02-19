Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan uyuşturucu kuryesi kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kuryesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü çevreyolu üzerinde durduruldu. Şahısların eşyalarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, D. G. isimli uyuşturucu madde kuryesi kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 2 parça halinde, toplamda 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Y.S (32) ve D.G (22) isimli şüpheliler adliyeye mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA