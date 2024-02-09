Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya polisi tarafından çevreyolu üzerinde durdurulan otobüsteki yolcunun çantasında yapılan aramada, 2 bin 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmaları sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen A.K. isimli şahsın bindiği yolcu otobüsü Çevreyolu PTS noktasında durduruldu. Şahsın çantasında yapılan aramalarda, toplam 2 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA