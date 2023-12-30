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Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 152,05 gram metamfetamin ve 9,95 gram afyon sakızı bulundu.

Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle çevreyolu üzerinde durdurulan otobüste yolculuk yapan iki şahsın eşyalarında yapılan aramada, 152,05 gram metamfetamin ve 9,95 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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