Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da ihbar üzerine durdurulan otobüste bir şahsın oturduğu koltuğa gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar üzerine, Çevre Yolu üzerinden ilerlemekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan 50 yaşındaki Y.Ş.'nin oturduğu koltuğa gizlenmiş 30,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA