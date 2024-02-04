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Kütahya'da Otobüste Sentetik Ecza Operasyonu

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Kütahya polisi tarafından çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki 18 yaşındaki yolcunun valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya polisi tarafından çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki 18 yaşındaki yolcunun valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki O.F (18 ) isimli yolcuya ait valiz içinde yapılan kontrollerde, 26 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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