Kütahya'da Otobüste Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahsın bindiği yolcu otobüsü, çevreyolu üzerinde durduruldu. M.Ş. (40) isimli şahsın çantasında yapılan aramada, 4 parça halinde toplamda 2 bin 116 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yılbaşından itibaren Kütahya genelinde uyuşturucu madde ticareti kapsamında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. - KÜTAHYA