Kütahya'da Otobüste Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahsın bindiği yolcu otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. M.Ş (40 isimli şahsın çantasında yapılan aramada, 4 parça halinde toplamda 2 bin 116 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA