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Kütahya'da Otobüste Esrar Ele Geçirildi

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Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahsın bindiği yolcu otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. M.Ş (40 isimli şahsın çantasında yapılan aramada, 4 parça halinde toplamda 2 bin 116 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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