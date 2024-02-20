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Kütahya'da Otobüste Bonzai Ele Geçirildi, Kadın ve Erkek Arkadaşı Tutuklandı

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Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.

Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirilen kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D. G (22) isimli bayanın el çantası içerisinde bulunan iç çamaşırı (sütyeninin) içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan D. G ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

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