Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten

İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ı kızdıracak cinsten
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu

Kütahya'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 12 Yaralı

Kütahya'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 12 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, tıra arkadan çarparak kazaya neden oldu. Kazada 12 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Kütahya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Kütahya'da Zafertepe Kavşağı'nda tıra arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y.'nin kullandığı 43 ACT 779 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralana 12 kişi Kütahya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
img

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.