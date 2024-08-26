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Kütahya'da Ormanlık Alanda Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Kütahya'da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler hızla yayılmaya başladı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.

Yangına Tavşanlı Orman İşletmesine bağlı ekipler müdahale etti.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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