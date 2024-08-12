Kütahya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da kent merkezinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. - KÜTAHYA